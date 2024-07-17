Азербайджан и Всемирный банк обсудили развитие энергетического сотрудничества

Азербайджан обсудил развитие энергетического сотрудничества со Всемирным банком.

Азербайджан обсудил развитие энергетического сотрудничества со Всемирным банком.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

В ведомстве сообщили, что министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с делегацией, возглавляемой региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс.

В ходе встречи обсуждалось развитие сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком в энергетической сфере. Стороны также обсудили проект усиления передающей сети для обеспечения интеграции зеленой энергетики в стране, проделанную работу по подключению солнечных и ветряных электростанций к энергосистеме.

В обсуждениях также приняли участие представители ОАО "Азерэнержи".