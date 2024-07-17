Азербайджан и Всемирный банк обсудили развитие энергетического сотрудничества

Азербайджан обсудил развитие энергетического сотрудничества со Всемирным банком.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.
В ведомстве сообщили, что министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с делегацией, возглавляемой региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс.
В ходе встречи обсуждалось развитие сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком в энергетической сфере. Стороны также обсудили проект усиления передающей сети для обеспечения интеграции зеленой энергетики в стране, проделанную работу по подключению солнечных и ветряных электростанций к энергосистеме.
В обсуждениях также приняли участие представители ОАО "Азерэнержи".