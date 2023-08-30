О нас

Азербайджан и Всемирный банк обсудили проекты транспортировки энергии с Каспийского моря в Европу

Азербайджан и Всемирный банк обсудили проекты транспортировки энергии с Каспийского моря в Европу Азербайджан и Всемирный банк обсудили работы по проектам, связанным с транспортировкой энергии с Каспийского моря в Европу.
Энергетика
30 августа 2023 г. 11:46
Азербайджан и Всемирный банк обсудили проекты транспортировки энергии с Каспийского моря в Европу

Азербайджан и Всемирный банк обсудили работы по проектам, связанным с транспортировкой энергии с Каспийского моря в Европу.

Как передает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, соответствующие обсуждения были проведены на встрече министра энергетики Парвиза Шахбазова с новоназначенным менеджером офиса Всемирного банка в Азербайджане Стефани Столлмейстер.

В ходе беседы была высоко оценена реализация проектов в нашей стране при технической и финансовой поддержке Всемирного банка, состоялся обмен мнениями о сотрудничестве с банком, приоритетным направлениям развития энергетического сектора Азербайджана.

Также была дана информация по энергетическому переходу, энергоэффективности, возобновляемым источникам энергии, а также оценке потенциала ветроэнергетики на Каспии.

На встрече был затронут вопрос подготовки нового Рамочного документа партнерства Группы Всемирного банка с Азербайджаном на 2023-2028 годы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, WB mull projects on energy transmission from Caspian Sea to Europe
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Dünya Bankı ilə Xəzərdən Avropaya enerji ötürülməsi layihələrini müzakirə edib

Экслюзивные новости

Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
29 августа 2023 г. 18:32
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
29 августа 2023 г. 13:44
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
28 августа 2023 г. 14:49
Фарид Шафиев: Гуманитарная помощь Франции - продолжение начатого Арменией шоу
Фарид Шафиев: Гуманитарная помощь Франции - продолжение начатого Арменией шоу
28 августа 2023 г. 14:42
Посол Литвы: В современных условиях транзит грузов через Азербайджан приобретает все большее значение
Посол Литвы: В современных условиях транзит грузов через Азербайджан приобретает все большее значение
28 августа 2023 г. 12:34
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
25 августа 2023 г. 15:54
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi