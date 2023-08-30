Азербайджан и Всемирный банк обсудили проекты транспортировки энергии с Каспийского моря в Европу

Азербайджан и Всемирный банк обсудили работы по проектам, связанным с транспортировкой энергии с Каспийского моря в Европу.

Азербайджан и Всемирный банк обсудили работы по проектам, связанным с транспортировкой энергии с Каспийского моря в Европу.

Как передает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, соответствующие обсуждения были проведены на встрече министра энергетики Парвиза Шахбазова с новоназначенным менеджером офиса Всемирного банка в Азербайджане Стефани Столлмейстер.

В ходе беседы была высоко оценена реализация проектов в нашей стране при технической и финансовой поддержке Всемирного банка, состоялся обмен мнениями о сотрудничестве с банком, приоритетным направлениям развития энергетического сектора Азербайджана.

Также была дана информация по энергетическому переходу, энергоэффективности, возобновляемым источникам энергии, а также оценке потенциала ветроэнергетики на Каспии.

На встрече был затронут вопрос подготовки нового Рамочного документа партнерства Группы Всемирного банка с Азербайджаном на 2023-2028 годы.