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Азербайджан и Всемирный банк обсудили проект AZURE, дальнейшее сотрудничество

Азербайджан и Всемирный банк обсудили проект AZURE, дальнейшее сотрудничество 10:30
Энергетика
28 января 2025 г. 11:03
Азербайджан и Всемирный банк обсудили проект AZURE, дальнейшее сотрудничество

Азербайджан и Всемирный банк обсудили "Проект расширения производства электроэнергии за счет возобновляемых источников в Азербайджане" (AZURE).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по регулированию энергетических вопросов при Министерстве энергетики Азербайджана.

Согласно информации, председатель правления агентства Самир Ахундов принял находящуюся с визитом в Азербайджане делегацию Всемирного банка во главе со старшим специалистом по энергетическим вопросам Роджером Комой Кунилом.

На встрече обсуждена оценка AZURE с учетом изменений в проекте, техническая помощь, направленная на поддержку энергетического сектора, а также вопросы тарифной политики и перспективы продолжения дальнейшего сотрудничества.

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Версия на английском языке Azerbaijan, World Bank discuss AZURE evaluation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Dünya Bankı AZURE-nin qiymətləndirilməsini müzakirə edib

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