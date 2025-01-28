Азербайджан и Всемирный банк обсудили проект AZURE, дальнейшее сотрудничество

10:30

Азербайджан и Всемирный банк обсудили "Проект расширения производства электроэнергии за счет возобновляемых источников в Азербайджане" (AZURE).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по регулированию энергетических вопросов при Министерстве энергетики Азербайджана.

Согласно информации, председатель правления агентства Самир Ахундов принял находящуюся с визитом в Азербайджане делегацию Всемирного банка во главе со старшим специалистом по энергетическим вопросам Роджером Комой Кунилом.

На встрече обсуждена оценка AZURE с учетом изменений в проекте, техническая помощь, направленная на поддержку энергетического сектора, а также вопросы тарифной политики и перспективы продолжения дальнейшего сотрудничества.