Азербайджан и Всемирный банк обсудили инвестиции в возобновляемую энергетику

Агентство по регулированию энергетических вопросов (EMTA) при Министерстве энергетики обсудило со Всемирным банком (ВБ) инвестиционные возможности для новых проектов, связанных с возобновляемой энергетикой в ​​Азербайджане.

Агентство по регулированию энергетических вопросов (EMTA) при Министерстве энергетики обсудило со Всемирным банком (ВБ) инвестиционные возможности для новых проектов, связанных с возобновляемой энергетикой в ​​Азербайджане.

Как передает Report , делегации сторон возглавили председатель правления EMTA Самир Ахундов и главный специалист ВБ по энергетическим вопросам Роджер Кома Кунил.

В ходе встречи была представлена ​​информация о деятельности агентства, действующих нормативно-правовых актах в сфере энергетики в Азербайджане, а также методологии тарифообразования.

Кроме того, обсуждались инвестиционные возможности в указанной сфере, в том числе для новых проектов, связанных с возобновляемой энергетикой в стране, укрепление электроэнергетической сети и возможное сотрудничество с ВБ.