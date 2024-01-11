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Азербайджан и Всемирный банк обсудили инвестиции в возобновляемую энергетику

Азербайджан и Всемирный банк обсудили инвестиции в возобновляемую энергетику Агентство по регулированию энергетических вопросов (EMTA) при Министерстве энергетики обсудило со Всемирным банком (ВБ) инвестиционные возможности для новых проектов, связанных с возобновляемой энергетикой в ​​Азербайджане.
Энергетика
11 января 2024 г. 11:36
Азербайджан и Всемирный банк обсудили инвестиции в возобновляемую энергетику

Агентство по регулированию энергетических вопросов (EMTA) при Министерстве энергетики обсудило со Всемирным банком (ВБ) инвестиционные возможности для новых проектов, связанных с возобновляемой энергетикой в ​​Азербайджане.

Как передает Report, делегации сторон возглавили председатель правления EMTA Самир Ахундов и главный специалист ВБ по энергетическим вопросам Роджер Кома Кунил.

В ходе встречи была представлена ​​информация о деятельности агентства, действующих нормативно-правовых актах в сфере энергетики в Азербайджане, а также методологии тарифообразования.

Кроме того, обсуждались инвестиционные возможности в указанной сфере, в том числе для новых проектов, связанных с возобновляемой энергетикой в стране, укрепление электроэнергетической сети и возможное сотрудничество с ВБ.

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Версия на английском языке Azerbaijan, World Bank discuss renewable energy investments  
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Dünya Bankı ilə bərpa olunan enerji layihələrinin investisiya imkanlarını müzakirə edib

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