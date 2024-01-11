Азербайджан и Всемирный банк обсудили инвестиции в возобновляемую энергетику

Агентство по регулированию энергетических вопросов (EMTA) при Министерстве энергетики обсудило со Всемирным банком (ВБ) инвестиционные возможности для новых проектов, связанных с возобновляемой энергетикой в Азербайджане.
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В ходе встречи была представлена информация о деятельности агентства, действующих нормативно-правовых актах в сфере энергетики в Азербайджане, а также методологии тарифообразования.
Кроме того, обсуждались инвестиционные возможности в указанной сфере, в том числе для новых проектов, связанных с возобновляемой энергетикой в стране, укрепление электроэнергетической сети и возможное сотрудничество с ВБ.