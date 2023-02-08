Азербайджан и Вьетнам обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере

Азербайджан и Вьетнам рассматривают перспективные шаги в нефтегазовом секторе

Азербайджан и Вьетнам рассматривают перспективные шаги в нефтегазовом секторе.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявил на встрече с новоназначенным послом Вьетнама в Азербайджане Данг Минь Кхоем.

Министр поздравил посла с новым назначением и пожелал успехов в дальнейшей деятельности по развитию азербайджано-вьетнамских отношений.

В ходе беседы было отмечено, что между двумя странами существует большой потенциал для развития сотрудничества в различных сферах, в том числе в области энергетики. Было уделено внимание возможностям расширения связей между компаниями Азербайджана и Вьетнама, подчеркнута важность совершенствования правовой базы между двумя странами.

На встрече также была рассмотрена деятельность азербайджано–вьетнамской межправительственной комиссии по экономическому, торговому, научно-техническому сотрудничеству и работа, проделанная за период, прошедший с последнего заседания в Баку, состоялся обмен мнениями о предстоящем заседании во Вьетнаме.