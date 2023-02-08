О нас

Азербайджан и Вьетнам обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере

Азербайджан и Вьетнам обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере Азербайджан и Вьетнам рассматривают перспективные шаги в нефтегазовом секторе
Энергетика
8 февраля 2023 г. 10:44
Азербайджан и Вьетнам обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере

Азербайджан и Вьетнам рассматривают перспективные шаги в нефтегазовом секторе.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявил на встрече с новоназначенным послом Вьетнама в Азербайджане Данг Минь Кхоем.

Министр поздравил посла с новым назначением и пожелал успехов в дальнейшей деятельности по развитию азербайджано-вьетнамских отношений.

В ходе беседы было отмечено, что между двумя странами существует большой потенциал для развития сотрудничества в различных сферах, в том числе в области энергетики. Было уделено внимание возможностям расширения связей между компаниями Азербайджана и Вьетнама, подчеркнута важность совершенствования правовой базы между двумя странами.

На встрече также была рассмотрена деятельность азербайджано–вьетнамской межправительственной комиссии по экономическому, торговому, научно-техническому сотрудничеству и работа, проделанная за период, прошедший с последнего заседания в Баку, состоялся обмен мнениями о предстоящем заседании во Вьетнаме.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan, Vietnam exploring prospects of cooperation in oil and gas
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Vyetnam neft-qaz sahəsində perspektiv addımları nəzərdən keçirir

Экслюзивные новости

Депутат от Кахраманмараша: Азербайджанские спасатели оказывают огромную поддержку
Депутат от Кахраманмараша: Азербайджанские спасатели оказывают огромную поддержку
7 февраля 2023 г. 17:13
Камолла Махмудова: ЕБРР изучает вопрос финансирования проекта расширения SGC
Камолла Махмудова: ЕБРР изучает вопрос финансирования проекта расширения SGC
7 февраля 2023 г. 14:10
Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании
Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании
6 февраля 2023 г. 16:46
Посол Великобритании по энергобезопасности: Хотим быть основным энергопартнером Азербайджана
ФотоПосол Великобритании по энергобезопасности: Хотим быть основным энергопартнером Азербайджана
6 февраля 2023 г. 15:54
В прошлом году больше всего отказов для присуждения ученых степеней получили заявки из НАНА и UNEC 
В прошлом году больше всего отказов для присуждения ученых степеней получили заявки из НАНА и UNEC 
6 февраля 2023 г. 14:29
В ASCO обнародовали объем проданных физическим лицам облигаций
В ASCO обнародовали объем проданных физическим лицам облигаций
6 февраля 2023 г. 13:49
Путешественник из США: Худаферинский мост - один из самых впечатляющих сооружений
Путешественник из США: Худаферинский мост - один из самых впечатляющих сооружений
6 февраля 2023 г. 13:28
Путешественник из Великобритании: Посещение Карабаха - уникальный опыт для нас
Путешественник из Великобритании: Посещение Карабаха - уникальный опыт для нас
4 февраля 2023 г. 15:52
Саша Хини : Дорога Ханкенди-Лачын открыта для проезда
Саша Хини : Дорога Ханкенди-Лачын открыта для проезда
4 февраля 2023 г. 15:00
Путешественница из Великобритании: Азыхская пещера - место с удивительной историей
Путешественница из Великобритании: Азыхская пещера - место с удивительной историей
4 февраля 2023 г. 13:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi