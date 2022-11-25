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Азербайджан и Вьетнам расширят сотрудничество в сфере нефтепереработки

Азербайджан и Вьетнам расширят сотрудничество в сфере нефтепереработки Азербайджан намерен расширить сотрудничество с вьетнамскими компаниями в ряде областей, в том числе в сфере нефтепереработки.
Энергетика
25 ноября 2022 г. 13:32
Азербайджан и Вьетнам расширят сотрудничество в сфере нефтепереработки

Азербайджан намерен расширить сотрудничество с вьетнамскими компаниями в ряде областей, в том числе в сфере нефтепереработки.

Как сообщает Report, этот вопрос обсуждался на встрече министра энергетики Пярвиза Шахбазова с делегацией во главе с заместителем председателя комиссии по внешним связям Коммунистической партии Вьетнама Нгуеном Тхи Хоангом Ваном.

На встрече было подчеркнуто, что существует большой потенциал для развития сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом в области энергетики, а также в других областях. Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества с вьетнамскими компаниями в сфере нефтепереработки, возобновляемой энергии, создания зоны "зеленой энергетики" на освобожденных от оккупации территориях.

При этом было подчеркнуто, что Азербайджан и Вьетнам расположены на Шелковом пути и существующая международная транспортная инфраструктура, а также транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад могут способствовать развитию торгово-экономических и транзитных связей между двумя странами.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan eyes to expand cooperation with Vietnam in oil refining
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan neft emalı sahəsində Vyetnam ilə əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir

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