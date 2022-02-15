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Азербайджан и Венгрия укрепят сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики

Азербайджан и Венгрия укрепят сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики Азербайджан и Венгрия начали переговоры по укреплению сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, в том числе на освобожденных территориях.
Энергетика
15 февраля 2022 г. 15:40
Азербайджан и Венгрия укрепят сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики

Азербайджан и Венгрия начали переговоры по укреплению сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, в том числе на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи.

В целом, по его словам, отношения Азербайджана и Венгрии являются примером крепкого сотрудничества, между странами сложились стратегические связи в экономической, образовательной и ряде других сфер.

Несмотря на пандемию коронавируса, показатели товарооборота между странами не пострадали. В прошлом году были восстановлены прямые авиарейсы между Баку и Будапештом.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Macarıstanla bərpa olunan enerji əməkdaşlığını genişləndirəcək
Версия на английском языке Azerbaijan and Hungary to bolster co-op in renewable energy sector

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