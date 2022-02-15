Азербайджан и Венгрия укрепят сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики

Азербайджан и Венгрия начали переговоры по укреплению сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, в том числе на освобожденных территориях.

Азербайджан и Венгрия начали переговоры по укреплению сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, в том числе на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи.

В целом, по его словам, отношения Азербайджана и Венгрии являются примером крепкого сотрудничества, между странами сложились стратегические связи в экономической, образовательной и ряде других сфер.

Несмотря на пандемию коронавируса, показатели товарооборота между странами не пострадали. В прошлом году были восстановлены прямые авиарейсы между Баку и Будапештом.