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Азербайджан и Венгрия проведут в 2025 году очередное заседание рабгруппы по энергетике

Азербайджан и Венгрия проведут в 2025 году очередное заседание рабгруппы по энергетике 15:46 В следующем году состоится очередное заседание Рабочей группы по энергетике между Азербайджаном и Венгрией.
Энергетика
22 ноября 2024 г. 15:58
Азербайджан и Венгрия проведут в 2025 году очередное заседание рабгруппы по энергетике

Очередное заседание Рабочей группы по энергетике между Азербайджаном и Венгрией состоится в 2025 году.

Как сообщает Report, соответствующая договоренность об этом достигнута на встрече министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто в рамках энергетического форума в Стамбуле.

"На встрече основными темами обсуждений стали поставки газа из Азербайджана, сотрудничество с венгерскими компаниями в нефтегазовом секторе и реализация проекта создания зеленого коридора Каспий - Черное море - Европа (Black Sea Energy), а также деятельность совместного предприятия. Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии технико-экономического обоснования проекта и присоединении Болгарии к проекту", - отмечается в информации Министерства энергетики Азербайджана.

В ходе беседы отмечено, что международная поддержка энергетических инициатив COP29 будет способствовать достижению целей в области энергетической безопасности и перехода к "зеленой энергии".

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Версия на английском языке Azerbaijan-Hungary Energy Working Group to convene in 2025
Версия на азербайджанском языке Gələn il Azərbaycan-Macarıstan enerji üzrə İşçi Qrupunun növbəti iclası keçiriləcək

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