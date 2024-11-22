Азербайджан и Венгрия проведут в 2025 году очередное заседание рабгруппы по энергетике

15:46 В следующем году состоится очередное заседание Рабочей группы по энергетике между Азербайджаном и Венгрией.

Очередное заседание Рабочей группы по энергетике между Азербайджаном и Венгрией состоится в 2025 году.

Как сообщает Report, соответствующая договоренность об этом достигнута на встрече министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сийярто в рамках энергетического форума в Стамбуле.

"На встрече основными темами обсуждений стали поставки газа из Азербайджана, сотрудничество с венгерскими компаниями в нефтегазовом секторе и реализация проекта создания зеленого коридора Каспий - Черное море - Европа (Black Sea Energy), а также деятельность совместного предприятия. Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии технико-экономического обоснования проекта и присоединении Болгарии к проекту", - отмечается в информации Министерства энергетики Азербайджана.

В ходе беседы отмечено, что международная поддержка энергетических инициатив COP29 будет способствовать достижению целей в области энергетической безопасности и перехода к "зеленой энергии".