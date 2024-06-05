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Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в энергетической сфере Министр энергетики Пярвиз Шахбазов обсудил с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто расширение партнерства в нефтегазовой сфере и реализацию проекта коридора зеленой энергии "Каспий-Черное море-Европа".
Энергетика
5 июня 2024 г. 15:15
Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов обсудил с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто расширение партнерства в нефтегазовой сфере и реализацию проекта коридора зеленой энергии "Каспий-Черное море-Европа".

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в ходе встречи в рамках Бакинского энергетического форума.

На встрече было выражено удовлетворение итогами последней встречи министров четырех стран [Азербайджан, Румыния, Грузия и Венгрия - ред.] и процессом создания совместного предприятия, также были согласованы дальнейшие шаги по другим важным компонентам реализации проекта.

Обсуждение вопросов сотрудничества с Венгрией в области углеводородов и “зеленой энергии” было продолжено на встрече Шахбазова с министром энергетики Венгрии Чабой Лантошем, в ходе которой были обсуждено значение поставок азербайджанского газа на венгерский рынок, перспективы сотрудничества в нефтегазовых проектах с венгерской энергетической компанией MOL и крупнейшей оптовой компанией по природному газу MVM CEEnergy Zrt.

Правительства Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставок зеленой энергии. Оно предусматривает прокладку по дну Черного моря кабеля для передачи электроэнергии мощностью 1 ГВт. Протяженность линии составит 1 195 км, она предназначена для поставок производимой в Азербайджане электроэнергии через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Hungary discuss power supply via green energy corridor
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Macarıstanla “yaşıl enerji dəhlizi” ilə elektrik enerjisinin tədarükünü müzakirə edib

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