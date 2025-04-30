Азербайджан и Великобритания обсудили стратегическое партнерство в энергетической сфере

Азербайджан и Великобритания обсудили стратегическое партнерство в энергетической сфере и инвестиционные возможности.

Азербайджан и Великобритания обсудили стратегическое партнерство в энергетической сфере и инвестиционные возможности.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети "X".

Министр сообщил, что в Лондоне провел продуктивную встречу с заместителем государственного секретаря Соединенного Королевства по бизнесу и торговле, министром по услугам, малому бизнесу и экспорту Гаретом Томасом.

"Мы обсудили наше стратегическое партнерство в энергетической сфере и инвестиционные возможности, а также актуальные вопросы развития наших экономических и торговых связей", - отметил Шахбазов.