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Азербайджан и Великобритания обсудили стратегическое партнерство в энергетической сфере

Азербайджан и Великобритания обсудили стратегическое партнерство в энергетической сфере Азербайджан и Великобритания обсудили стратегическое партнерство в энергетической сфере и инвестиционные возможности.
Энергетика
30 апреля 2025 г. 18:05
Азербайджан и Великобритания обсудили стратегическое партнерство в энергетической сфере

Азербайджан и Великобритания обсудили стратегическое партнерство в энергетической сфере и инвестиционные возможности.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети "X".

Министр сообщил, что в Лондоне провел продуктивную встречу с заместителем государственного секретаря Соединенного Королевства по бизнесу и торговле, министром по услугам, малому бизнесу и экспорту Гаретом Томасом.

"Мы обсудили наше стратегическое партнерство в энергетической сфере и инвестиционные возможности, а также актуальные вопросы развития наших экономических и торговых связей", - отметил Шахбазов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Böyük Britaniya enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib

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