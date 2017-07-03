Азербайджан и в июне выполнил обязательства перед ОПЕК

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан отчитался перед совместной технической комиссией Мониторингового комитета ОПЕК по ежесуточной нефтедобыче за июнь в соответствии с соглашением о сокращении добычи ОПЕК и стран вне картеля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики.

Согласно данным, в июне ежесуточная добыча по стране составила 793,7 тыс. баррелей. Из них 738,7 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 55 тыс. баррелей – на конденсат. Экспортировано 624,1 тыс. баррелей сырой нефти, 55 тыс. баррелей конденсата и 21,4 тыс. баррелей нефтепродуктов в день. Азербайджан полностью выполнил обязательство по сокращению добычи на 35 тыс. баррелей в сутки в первом полугодии года.

Отметим, что в январе ежесуточная добыча в Азербайджане составила 793,9 тыс. баррелей, в феврале - 776,4 тыс. баррелей, в марте – 733,3 тыс. баррелей, в апреле - 781,1 тыс. баррелей, в мае – 785,3 тыс. баррелей.

Напомним, что 30 ноября прошлого года страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей – до 32,5 млн баррелей в день. 10 декабря члены ОПЕК и 11 стран, не входящих в структуру, пришли к соглашению об ограничении добычи на 558 тыс. баррелей в день. 25 мая 2017 года в рамках 172 заседания Совета министров ОПЕК достигнута договоренность о продлении срока соглашения до 1 квартала 2018 года.