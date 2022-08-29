Азербайджан и Узбекистан подписали дорожную карту в сфере энергетики

Между Азербайджаном и Узбекистаном подписана дорожная карта в области энергетики.

Между Азербайджаном и Узбекистаном подписана дорожная карта в области энергетики.

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

“В рамках курса развития отношений с Узбекистаном на совершенно новом уровне сегодня мы подписали дорожную карту по расширению сотрудничества в энергетической сфере. Освобожденные территории, "зеленая энергия” являются приоритетными направлениями нашего многостороннего сотрудничества", - отметил министр.