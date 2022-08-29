О нас

Азербайджан и Узбекистан подписали дорожную карту в сфере энергетики

Азербайджан и Узбекистан подписали дорожную карту в сфере энергетики Между Азербайджаном и Узбекистаном подписана дорожная карта в области энергетики.
Энергетика
29 августа 2022 г. 13:52
Азербайджан и Узбекистан подписали дорожную карту в сфере энергетики

Между Азербайджаном и Узбекистаном подписана дорожная карта в области энергетики.

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

“В рамках курса развития отношений с Узбекистаном на совершенно новом уровне сегодня мы подписали дорожную карту по расширению сотрудничества в энергетической сфере. Освобожденные территории, "зеленая энергия” являются приоритетными направлениями нашего многостороннего сотрудничества", - отметил министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan, Uzbekistan Road Map on energy field 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Özbəkistan energetika sahəsində Yol Xəritəsi imzalayıb

Самое важное

Азербайджан окажет помощь Пакистану в размере 2 млн долларов
Азербайджан окажет помощь Пакистану в размере 2 млн долларов
27 августа 2022 г. 16:28
Обнародована повестка предстоящей встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе
Обнародована повестка предстоящей встречи лидеров Азербайджана и Армении в Брюсселе
27 августа 2022 г. 12:59
Новые видеокадры вступления подразделений Азербайджанской армии в город Лачын, сёла Забух и Сус
ФотоНовые видеокадры вступления подразделений Азербайджанской армии в город Лачын, сёла Забух и Сус
26 августа 2022 г. 20:05
Президент Грузии поздравила Мехрибан Алиеву
Президент Грузии поздравила Мехрибан Алиеву
26 августа 2022 г. 18:48
Мехрибан Алиева приняла участие в открытии здания средней школы и детского сада-яслей в Баку
ФотоМехрибан Алиева приняла участие в открытии здания средней школы и детского сада-яслей в Баку
26 августа 2022 г. 17:22
Кадры прибытия Азербайджанской армии в Лачын
Кадры прибытия Азербайджанской армии в Лачын
26 августа 2022 г. 13:58
Депутат: В Иране притесняют азербайджанцев, создавая все условия для армян
Депутат: В Иране притесняют азербайджанцев, создавая все условия для армян
26 августа 2022 г. 13:30
В Лачыне поднят Государственный флаг Азербайджана
В Лачыне поднят Государственный флаг Азербайджана
26 августа 2022 г. 12:41
Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой
ФотоСегодня день рождения Мехрибан Алиевой
26 августа 2022 г. 00:00
ГРАФИК приема граждан в центральных органах исполнительной власти районов
ГРАФИК приема граждан в центральных органах исполнительной власти районов
25 августа 2022 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi