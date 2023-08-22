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Азербайджан и Узбекистан подписали Дорожную карту по энергетическому сотрудничеству

Азербайджан и Узбекистан подписали Дорожную карту по энергетическому сотрудничеству 11:33 Азербайджан и Узбекистан подписали новую Дорожную карту по развитию энергетического сотрудничества на 2023-2025 годы. Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал в социальной сети "X". "Мы подписали с мини
Энергетика
22 августа 2023 г. 11:52
Азербайджан и Узбекистан подписали Дорожную карту по энергетическому сотрудничеству

Азербайджан и Узбекистан подписали Дорожную карту по развитию энергетического сотрудничества на 2023-2025 годы.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал в социальной сети "X".

"Мы подписали с министром энергетики Узбекистана Джурабеком Мирзамахмудовым новую Дорожную карту по развитию нашего энергетического сотрудничества на 2023-2025 годы. В перспективе много энергетических проектов, энергетическое партнерство будет способствовать дальнейшему укреплению наших отношений", - отметил министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Uzbekistan sign Road Map on energy cooperation 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Özbəkistan enerji əməkdaşlığı ilə bağlı Yol Xəritəsi imzalayıb

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