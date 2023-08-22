Азербайджан и Узбекистан подписали Дорожную карту по энергетическому сотрудничеству

Азербайджан и Узбекистан подписали Дорожную карту по энергетическому сотрудничеству

11:33 Азербайджан и Узбекистан подписали новую Дорожную карту по развитию энергетического сотрудничества на 2023-2025 годы. Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал в социальной сети "X". "Мы подписали с мини

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Азербайджан и Узбекистан подписали Дорожную карту по развитию энергетического сотрудничества на 2023-2025 годы. Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал в социальной сети "X". "Мы подписали с министром энергетики Узбекистана Джурабеком Мирзамахмудовым новую Дорожную карту по развитию нашего энергетического сотрудничества на 2023-2025 годы. В перспективе много энергетических проектов, энергетическое партнерство будет способствовать дальнейшему укреплению наших отношений", - отметил министр. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Azerbaijan, Uzbekistan sign Road Map on energy cooperation