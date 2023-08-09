О нас

Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области "зеленой" энергетики

Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области "зеленой" энергетики Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области "зеленой" энергетики.
Энергетика
9 августа 2023 г. 15:36
Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области зеленой энергетики

Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области "зеленой" энергетики.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики.

Состоялась встреча между представителями Госагентства и мозговых центров Узбекистана. Директор Агентства Джавид Абдуллаев отметил, что Азербайджан обладает высоким потенциалом возобновляемых источников энергии и в этой сфере реализуется ряд проектов.

Глава узбекской делегации, заместитель директора Международного института Центральной Азии Шерзод Файзиев, отметил, что налаживание сотрудничества в области энергетики представляет большой интерес для обеих стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Uzbekistan mull cooperation in green energy
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Özbəkistan "yaşıl enerji" sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

Самое читаемое

МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
3 августа 2023 г. 13:41
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
3 августа 2023 г. 17:18
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
4 августа 2023 г. 17:37
В Киеве на щит монумента Родина-мать установили украинский трезубец
ФотоВ Киеве на щит монумента "Родина-мать" установили украинский трезубец
6 августа 2023 г. 10:03
Бакинский Сабах разгромил Габалу в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
Бакинский "Сабах" разгромил "Габалу" в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
6 августа 2023 г. 23:05
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
7 августа 2023 г. 10:27
В посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги
ФотоВ посольстве Грузии в Азербайджане приспущены флаги
7 августа 2023 г. 13:43
Во Вьетнаме из-за стихийных бедствий с начала года погибли 267 человек
Во Вьетнаме из-за стихийных бедствий с начала года погибли 267 человек
9 августа 2023 г. 09:07
Президент Палестины выступит в ГА ООН в сентябре
Президент Палестины выступит в ГА ООН в сентябре
2 августа 2023 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi