Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области "зеленой" энергетики

Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области "зеленой" энергетики.

Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в области "зеленой" энергетики.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики.

Состоялась встреча между представителями Госагентства и мозговых центров Узбекистана. Директор Агентства Джавид Абдуллаев отметил, что Азербайджан обладает высоким потенциалом возобновляемых источников энергии и в этой сфере реализуется ряд проектов.

Глава узбекской делегации, заместитель директора Международного института Центральной Азии Шерзод Файзиев, отметил, что налаживание сотрудничества в области энергетики представляет большой интерес для обеих стран.