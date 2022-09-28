Азербайджан и Узбекистан обсудили дорожную карту по энергетическому сотрудничеству

Азербайджан и Узбекистан обсудили исполнение дорожной карты по энергетическому сотрудничеству.

Азербайджан и Узбекистан обсудили исполнение дорожной карты по энергетическому сотрудничеству.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов во время встречи с первым заместителем министра энергетики Узбекистана Азимом Ахмедхаджаевым в рамках 2-го заседания министров энергетики стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), проходящем сегодня в Алматы, Казахстан.

"Мы обсудили с первым заместителем министра энергетики Узбекистана Азимом Ахмедхаджаевым реализацию дорожной карты по многостороннему энергетическому сотрудничеству. У нас есть повестка, которая укрепит наше стратегическое партнерство с Узбекистаном”, - написал П.Шахбазов на своей странице в Twitter.