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Азербайджан и Узбекистан обсудили дорожную карту по энергетическому сотрудничеству

Азербайджан и Узбекистан обсудили дорожную карту по энергетическому сотрудничеству Азербайджан и Узбекистан обсудили исполнение дорожной карты по энергетическому сотрудничеству.
Энергетика
28 сентября 2022 г. 11:54
Азербайджан и Узбекистан обсудили дорожную карту по энергетическому сотрудничеству

Азербайджан и Узбекистан обсудили исполнение дорожной карты по энергетическому сотрудничеству.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов во время встречи с первым заместителем министра энергетики Узбекистана Азимом Ахмедхаджаевым в рамках 2-го заседания министров энергетики стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), проходящем сегодня в Алматы, Казахстан.

"Мы обсудили с первым заместителем министра энергетики Узбекистана Азимом Ахмедхаджаевым реализацию дорожной карты по многостороннему энергетическому сотрудничеству. У нас есть повестка, которая укрепит наше стратегическое партнерство с Узбекистаном”, - написал П.Шахбазов на своей странице в Twitter.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Özbəkistan enerji əməkdaşlığına dair Yol Xəritəsini müzakirə edib

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