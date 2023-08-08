Милана Базарова: Азербайджан и Узбекистан могут создать совместное предприятие для производства компонентов для ВИЭ

Азербайджан и Узбекистан могут создать совместное предприятие для производства компонентов для возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Азербайджан и Узбекистан могут создать совместное предприятие для производства компонентов для возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как передает Report, об этом заявила руководитель отдела Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Милана Базарова в ходе круглого стола "Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества" в Баку.

По ее словам, Азербайджан и Узбекистан обладают большим потенциалом в этом направлении и данная инициатива поспособствует ускорению достижения поставленных целей.

"Узбекистан нацелен довести производство возобновляемой энергии в ближайшие несколько лет до 25 тысяч мегаватт. Так, к 2025 году ожидается строительство 10 солнечных и ветряных электростанций, к 2026 году планируется вырабатывать около трех гигаватт энергии, а к 2030 году достигнуть показателя в 8 гигаватт", - добавила она.

По ее словам, учитывая актуальность сектора ВИЭ в роли стратегического направления развития как для Узбекистана, так и Азербайджана, уместно было бы построить совместное предприятие по производству компонентов.

Она добавила, что страны также могли бы сотрудничать в сфере "водородной экономики", которая, по ее словам, становится все более популярна в мире.