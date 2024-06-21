Азербайджан и Украина обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Азербайджан и Украина обсудили текущие и будущие возможности сотрудничества в сфере энергетики.

Азербайджан и Украина обсудили текущие и будущие возможности сотрудничества в сфере энергетики.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), обсуждения состоялись в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с послом Украины в нашей стране Юрием Гусевым.

На встрече была выражена удовлетворенность успешным развитием двустороннего сотрудничества, в том числе деятельностью компании SOCAR Energy Ukraine.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам энергетического перехода, декарбонизации и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.