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    Азербайджан и Украина договорились возобновить проект нефтепровода "Одесса - Броды"

    Президент Ильхам Алиев: Возобновление этого проекта создает хорошие возможности

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Украины Петр Порошенко в Баку обсудили возможность возобновления работ в рамках проекта нефтепровода "Одесса - Броды". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об  этом  И. Алиев заявил  в ходе совместной с Порошенко пресс-конференции.

    "Мы обсудили проект "Одесса - Броды" и дали распоряжение возобновить этот проект", - заявил Алиев.

    Президент Азербайджана добавил, что "возобновление этого проекта создает хорошие возможности".

    Нефтепровод "Одесса - Броды" построен в 2001 году между Одессой на Черном море и городом Броды во Львовской области, где осуществлена стыковка с нефтепроводом "Дружба". Однако с тех пор нефтепровод практически не использовался, за исключением прокачки небольших объемов в реверсном режиме для поставок российской нефти из Брод в Одессу в 2005 - 2010 годах и поставок нефти в Беларусь в 2010 - 2011 годах.

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