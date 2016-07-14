Азербайджан и Украина договорились возобновить проект нефтепровода "Одесса - Броды"

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Украины Петр Порошенко в Баку обсудили возможность возобновления работ в рамках проекта нефтепровода "Одесса - Броды". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом И. Алиев заявил в ходе совместной с Порошенко пресс-конференции.

"Мы обсудили проект "Одесса - Броды" и дали распоряжение возобновить этот проект", - заявил Алиев.

Президент Азербайджана добавил, что "возобновление этого проекта создает хорошие возможности".

Нефтепровод "Одесса - Броды" построен в 2001 году между Одессой на Черном море и городом Броды во Львовской области, где осуществлена стыковка с нефтепроводом "Дружба". Однако с тех пор нефтепровод практически не использовался, за исключением прокачки небольших объемов в реверсном режиме для поставок российской нефти из Брод в Одессу в 2005 - 2010 годах и поставок нефти в Беларусь в 2010 - 2011 годах.