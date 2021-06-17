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Азербайджан и Украина будут совместно инвестировать в нефтегазовые проекты

Азербайджан и Украина будут совместно инвестировать в нефтегазовые проекты Сегодня в режиме видеоконференции состоялось 4-е заседание украинско-азербайджанской рабочей группы по вопросам сотрудничества в энергетической сфере.
Энергетика
17 июня 2021 г. 16:46
Азербайджан и Украина будут совместно инвестировать в нефтегазовые проекты

Сегодня в режиме видеоконференции состоялось 4-е заседание украинско-азербайджанской рабочей группы по вопросам сотрудничества в энергетической сфере.

Об этом сообщили Report в посольстве Украины в Азербайджане.

Заседание проходило под председательством заместителя министра энергетики Украины Ярослава Демченко и замминистра энергетики Азербайджана Камала Аббасова.

Стороны дали высокую оценку уровню двустороннего сотрудничества и взаимопониманию в вопросах, связанных с развитием украинско-азербайджанского сотрудничества в энергетической сфере. Были определены направления дальнейшего сотрудничества.

Во время заседания достигнуты договоренности относительно продолжения взаимодействия в рамках реализации проектов в сфере транспорта нефти; диверсификации деятельности SOCAR в Украине и увеличения присутствия азербайджанской компании на рынке нефтепродуктов; совместной реализации инвестиционных проектов в нефтегазовой сфере; обмена опытом в контексте реализации развития "зеленой" энергетики; внедрения эффективных механизмов регулирования энергорынков; развития сотрудничества в сфере энергоэффективности и энергосбережения.

Достигнута договоренность провести следующее заседание рабочей группы в 2022 году.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ukrayna neft-qaz layihələrinə birgə investisiyalar yatıracaq

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