Азербайджан и Туркменистан обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Обсуждено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном в энергетической сфере.

Обсуждено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном в энергетической сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, эти обсуждения были проведены во время встречи министра энергетики Парвиза Шахбазова с чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в нашей стране Гурбанмамметом Эльясовым.

Была отмечена значимость меморандума о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" для полезного сотрудничества между двумя странами в соответствующей сфере.