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Азербайджан и Туркменистан обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Азербайджан и Туркменистан обсудили сотрудничество в энергетической сфере Обсуждено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном в энергетической сфере.
Энергетика
3 ноября 2022 г. 10:25
Азербайджан и Туркменистан обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Обсуждено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном в энергетической сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, эти обсуждения были проведены во время встречи министра энергетики Парвиза Шахбазова с чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в нашей стране Гурбанмамметом Эльясовым.

Была отмечена значимость меморандума о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" для полезного сотрудничества между двумя странами в соответствующей сфере.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Turkimenistan mull energy cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkmənistan enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

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