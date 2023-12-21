Азербайджан и Турция восстановят пять малых ГЭС на освобожденных территориях

Азербайджан совместно с Турцией планирует восстановить пять малых гидроэлектростанций (ГЭС) на освобожденных территориях.

Азербайджан совместно с Турцией планирует восстановить пять малых гидроэлектростанций (ГЭС) на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил на проходящем в Баку Азербайджано-турецком инвестиционном форуме, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 100-летию Турецкой Республики.

По словам министра, в рамках проведенных ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" при министерстве переговоров с представителями турецких компаний подготовлен проект по восстановлению пяти малых ГЭС. Восстановительные работы будут проводиться за счет частных инвестиций.