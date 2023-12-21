О нас

Азербайджан и Турция восстановят пять малых ГЭС на освобожденных территориях

Азербайджан и Турция восстановят пять малых ГЭС на освобожденных территориях Азербайджан совместно с Турцией планирует восстановить пять малых гидроэлектростанций (ГЭС) на освобожденных территориях.
Энергетика
21 декабря 2023 г. 11:36
Азербайджан и Турция восстановят пять малых ГЭС на освобожденных территориях

Азербайджан совместно с Турцией планирует восстановить пять малых гидроэлектростанций (ГЭС) на освобожденных территориях.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров заявил на проходящем в Баку Азербайджано-турецком инвестиционном форуме, посвященном 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 100-летию Турецкой Республики.

По словам министра, в рамках проведенных ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" при министерстве переговоров с представителями турецких компаний подготовлен проект по восстановлению пяти малых ГЭС. Восстановительные работы будут проводиться за счет частных инвестиций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan to restore five small HPPs in liberated areas with Türkiye
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyə ilə birlikdə işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki 5 KSES-i bərpa edəcək

Другие новости из категории

Цена на азербайджанскую нефть превысила 85 долларов
Цена на азербайджанскую нефть превысила 85 долларов
21 декабря 2023 г. 10:16
Сегодня в Бинагадинском районе Баку будут перебои в подаче газа
Сегодня в Бинагадинском районе Баку будут перебои в подаче газа
21 декабря 2023 г. 09:23
На дороге к Асхаби-Кехф начаты ремонтные работы
ФотоНа дороге к Асхаби-Кехф начаты ремонтные работы
20 декабря 2023 г. 20:30
Президент SOCAR встретился со старшим вице-президентом TotalEnergies
ФотоПрезидент SOCAR встретился со старшим вице-президентом TotalEnergies
20 декабря 2023 г. 20:01
Утвержден план работы коллегии Министерства энергетики на будущий год
ФотоУтвержден план работы коллегии Министерства энергетики на будущий год
20 декабря 2023 г. 15:24
Около 80% импорта газа Грузии за 11 месяцев пришлось на Азербайджан
Около 80% импорта газа Грузии за 11 месяцев пришлось на Азербайджан
20 декабря 2023 г. 15:12
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Румынию на 25%
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Румынию на 25%
20 декабря 2023 г. 14:06
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к 84 долларам
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к 84 долларам
20 декабря 2023 г. 09:48
В этом году 43% нефтяного экспорта Азербайджана пришлось на долю Италии
В этом году 43% нефтяного экспорта Азербайджана пришлось на долю Италии
19 декабря 2023 г. 19:02
Министры стран ЕС договорились продлить ограничение цен на газ на год
Министры стран ЕС договорились продлить ограничение цен на газ на год
19 декабря 2023 г. 18:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi