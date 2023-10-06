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Азербайджан и Турция обсудили успешное экономическое сотрудничество

Азербайджан и Турция обсудили успешное экономическое сотрудничество Азербайджан и Турция обсудили успешное экономическое сотрудничество.
Энергетика
6 октября 2023 г. 16:37
Азербайджан и Турция обсудили успешное экономическое сотрудничество

Азербайджан и Турция обсудили успешное экономическое сотрудничество.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф провели в Стамбуле встречу с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.

Министр экономики отметил эффективное энергетическое партнерство между странами и подчеркнул, что реализуемые совместные проекты служат региональному развитию, стабильности и безопасности, а также обеспечению стратегических интересов Азербайджана и Турции. Он подчеркнул, что энергетическая безопасность - один из основных глобальных вызовов, и реализация возможностей сотрудничества в этой сфере между странами, в особенности в области возобновляемых источников энергии, является значимым направлением двустороннего партнерства.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар отметил, что реализуемые с участием Азербайджана и Турции широкомасштабные проекты играют особое значение в обеспечении энергетической безопасности Европы. Министр поделился видением развития партнерства в сфере энергетики в соответствии с новыми глобальными трендами.

На встрече были обсуждены успешное экономическое партнерство и перспективы сотрудничества в сфере энергетики и по другим направлениям.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Türkiye discuss development of energy cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə enerji əməkdaşlığının inkişafını müzakirə edib

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