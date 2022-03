Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере природного газа и электроэнергии

Азербайджан и Турция обсудили возможности развития сотрудничества в сфере природного газа и электроэнергии.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в Twitter.

"Мы с заместителем министра энергетики и природных богатств Турции Алпарсланом Байрактаром оценили возможности развития сотрудничества в сфере природного газа и электроэнергии", - отметил министр.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов принимает участие в проходящем 11-13 марта в турецкой Анталье Дипломатическом форуме.