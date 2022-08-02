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Азербайджан и Турция обсудили дополнительные поставки газа

Азербайджан и Турция обсудили дополнительные поставки газа Заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Султанов принял делегацию во главе с заместителем министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.
Энергетика
2 августа 2022 г. 11:44
Азербайджан и Турция обсудили дополнительные поставки газа

Заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Султанов принял делегацию во главе с заместителем министра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.

Как передает Report, об этом сообщила азербайджанская сторона.

В ходе обсуждений были затронуты двусторонние и региональные преимущества энергетического сотрудничества двух стран, затронуты такие глобальные энергетические проекты как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Трансанатолийский газопровод (TANAP). Отмечено, что TANAP, являющийся совместным проектом Азербайджана и Турции, наряду с удовлетворением потребностей Турции в природном газе, играет важную роль, как один из основных источников энергии в обеспечении энергетической безопасности Европы. Также обсуждены предпринимаемые шаги в направлении поставок дополнительных объемов газа в контексте растущего спроса на газ в регионе.

В ходе встречи стороны затронули вопросы, связанные с обменом электроэнергией между Азербайджаном и Турцией, возможностями транзита и экспорта электроэнергии через Турцию.

Предоставлена информация о проектах, осуществляемых в направлении превращения Карабаха и Восточного Зангезура в зону “зеленой энергии”, и отмечены широкие возможности для участия турецких инвесторов в этих процессах.

На встрече также состоялся обмен мнениями о проведении очередного азербайджано-турецкого энергетического форума.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Turkiye discuss additional gas supplies
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə əlavə qaz tədarükünü müzakirə ediblər

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