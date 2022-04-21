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Давид Нармания: У нас есть альтернативные источники поставок - Азербайджан и Турция

Давид Нармания: У нас есть альтернативные источники поставок - Азербайджан и Турция "Если будут применены какие-то санкции на закупку электроэнергии из России, для Грузии угроз не возникнет. У нас есть альтернативные источники поставок - Азербайджан и Турция".
Энергетика
21 апреля 2022 г. 13:06
Давид Нармания: У нас есть альтернативные источники поставок - Азербайджан и Турция

"Если будут применены какие-то санкции на закупку электроэнергии из России, для Грузии угроз не возникнет. У нас есть альтернативные источники поставок - Азербайджан и Турция".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии Давид Нармания.

По его словам, в марте Грузия импортировала электроэнергию в крупном объеме: "Однако мы уже входим в фазу, когда не будет необходимости в закупках электроэнергии. ГЭС будут вырабатывать достаточно электроэнергии для покрытия местной потребности. Наряду с этим в ближайшем будущем у нас будет электроэнергия и на экспорт".

В первом квартале этого года Грузия импортировала из Азербайджана 119,2 млн кВт/ч электроэнергии. В годовом сравнении это на 74,2% или в 3,8 раза меньше.

За отчетный период Грузия в целом импортировала 1 094,4 млн кВт/ч электроэнергии. Основным поставщиком электроэнергии в соседнюю страну была Россия (836,8 млн кВт/ч).

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Версия на английском языке Azerbaijan and Turkiye may be alternatives to Russia in electricity exports to Georgia 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə Gürcüstanın elektrik enerjisi idxalında Rusiyaya alternativ ola bilər

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