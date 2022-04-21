Давид Нармания: У нас есть альтернативные источники поставок - Азербайджан и Турция

"Если будут применены какие-то санкции на закупку электроэнергии из России, для Грузии угроз не возникнет. У нас есть альтернативные источники поставок - Азербайджан и Турция".

"Если будут применены какие-то санкции на закупку электроэнергии из России, для Грузии угроз не возникнет. У нас есть альтернативные источники поставок - Азербайджан и Турция".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии Давид Нармания.

По его словам, в марте Грузия импортировала электроэнергию в крупном объеме: "Однако мы уже входим в фазу, когда не будет необходимости в закупках электроэнергии. ГЭС будут вырабатывать достаточно электроэнергии для покрытия местной потребности. Наряду с этим в ближайшем будущем у нас будет электроэнергия и на экспорт".

В первом квартале этого года Грузия импортировала из Азербайджана 119,2 млн кВт/ч электроэнергии. В годовом сравнении это на 74,2% или в 3,8 раза меньше.

За отчетный период Грузия в целом импортировала 1 094,4 млн кВт/ч электроэнергии. Основным поставщиком электроэнергии в соседнюю страну была Россия (836,8 млн кВт/ч).