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Азербайджан и TotalEnergies обсудили проекты в области энергетики

Азербайджан и TotalEnergies обсудили проекты в области энергетики Азербайджан обсудил с французской компанией TotalEnergies реализуемые проекты в области энергетики и возможности сотрудничества в области производства возобновляемых источников энергии.
Энергетика
4 августа 2023 г. 10:50
Азербайджан и TotalEnergies обсудили проекты в области энергетики

Азербайджан обсудил с французской компанией TotalEnergies реализуемые проекты в области энергетики и возможности сотрудничества в производстве возобновляемой энергии.

Как передает Report, об этом сообщил в своем Twitter министр экономики, председатель Наблюдательного Совета Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Микаил Джаббаров.

“Совместно с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом на встрече с президентом TotalEnergies по разведке и добыче Николасом Терразом мы обсудили успешное партнерство компании с нашей страной, реализуемые проекты в области энергетики и возможности сотрудничества в производстве возобновляемой энергии”,- говорится в публикации министерства.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and TotalEnergies discuss cooperation in energy projects
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan “TotalEnergies” ilə enerji layihələrində əməkdaşlığı müzakirə edib

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