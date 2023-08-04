Азербайджан и TotalEnergies обсудили проекты в области энергетики

Азербайджан обсудил с французской компанией TotalEnergies реализуемые проекты в области энергетики и возможности сотрудничества в области производства возобновляемых источников энергии.

Азербайджан обсудил с французской компанией TotalEnergies реализуемые проекты в области энергетики и возможности сотрудничества в производстве возобновляемой энергии.

Как передает Report, об этом сообщил в своем Twitter министр экономики, председатель Наблюдательного Совета Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Микаил Джаббаров.

“Совместно с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом на встрече с президентом TotalEnergies по разведке и добыче Николасом Терразом мы обсудили успешное партнерство компании с нашей страной, реализуемые проекты в области энергетики и возможности сотрудничества в производстве возобновляемой энергии”,- говорится в публикации министерства.