Азербайджан и США обсудили расширение ЮГК

Азербайджан и США обсудили расширение Южного газового коридора (ЮГК).

Азербайджан и США обсудили расширение Южного газового коридора (ЮГК).

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Накануне заседания Консультативного совета ЮГК мы встретились с заместителем помощника секретаря Бюро энергетических ресурсов США Кимберли Харрингтон и обсудили развитие связей между двумя странами в энергетической сфере, расширение ЮГК, реализацию проектов "зеленой энергии", а также вопросы сотрудничества в рамках COP29", - отметил он.