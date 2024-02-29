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Азербайджан и США обсудили расширение ЮГК

Азербайджан и США обсудили расширение ЮГК Азербайджан и США обсудили расширение Южного газового коридора (ЮГК).
Энергетика
29 февраля 2024 г. 16:33
Азербайджан и США обсудили расширение ЮГК

Азербайджан и США обсудили расширение Южного газового коридора (ЮГК).

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Накануне заседания Консультативного совета ЮГК мы встретились с заместителем помощника секретаря Бюро энергетических ресурсов США Кимберли Харрингтон и обсудили развитие связей между двумя странами в энергетической сфере, расширение ЮГК, реализацию проектов "зеленой энергии", а также вопросы сотрудничества в рамках COP29", - отметил он.

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