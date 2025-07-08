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Азербайджан и Словения обсудили сотрудничество в сфере зеленой энергии

Азербайджан и Словения обсудили сотрудничество в сфере зеленой энергии Азербайджан обсудил со Словенией перспективы сотрудничества в области поставок "зеленой энергии".
Энергетика
8 июля 2025 г. 13:23
Азербайджан и Словения обсудили сотрудничество в сфере зеленой энергии

Азербайджан обсудил со Словенией перспективы сотрудничества в области поставок "зеленой энергии".

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети "X".

Он отметил, что рабочий визит состоялся по приглашению министра окружающей среды, климата и энергетики Словении Бояна Кумера.

"Мы провели продуктивную встречу по вопросам двусторонних отношений в энергетической сфере, а также оценки новых возможностей сотрудничества в контексте развития стратегического энергетического партнерства между Азербайджаном и Европейским союзом и укрепления энергетической безопасности. Мы обсудили перспективы увеличения поставок азербайджанского газа, который в прошлом году составил около 5% от общего потребления газа Словении, и сотрудничества в области поставок зеленой энергии", - отметил он.

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