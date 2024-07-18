Азербайджан и Словения обсудили расширение энергетического сотрудничества

Азербайджан и Словения обсудили расширение энергетического сотрудничества.

Азербайджан и Словения обсудили расширение энергетического сотрудничества.

Об этом сообщает "Report" со ссылкой на Минэнерго.

Согласно информации, министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов провел встречу с министром окружающей среды, климата и энергетики Словении Бояном Кумером, находящимся с визитом в Баку.

“На встрече были обсуждены вопросы повестки дня двустороннего и многостороннего энергетического сотрудничества между двумя странами, включая природный газ и возобновляемые источники энергии. В рамках расширения сотрудничества и содействия энергетической безопасности Словении подчеркивалась значимость Меморандума о взаимопонимании, подписанного между SOCAR и Geoplin в сфере поставок газа”, - говорится в сообщении.

Кумер предоставил подробную информацию об энергетической системе Словении и о планах энергетического перехода.

Глава Минэнерго Азербайджана, в свою очередь, рассказал о проектах “зеленой" энергии промышленного масштаба, реализуемых за счет частных инвестиций с международными партнерами, и о планах по экспорту возобновляемой энергии.

В ходе встречи также были рассмотрены возможности расширения существующих связей в различных направлениях энергетики.