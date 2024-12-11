О нас

Азербайджан и Швеция обсудили сотрудничество по ветропроектам на Каспии

Азербайджан и Швеция обсудили сотрудничество по ветропроектам на Каспии 16:59
Энергетика
11 декабря 2024 г. 17:45
Азербайджан и Швеция обсудили сотрудничество по ветропроектам на Каспии

Азербайджан и Швеция обсудили вопросы сотрудничества по ветроэнергетическим проектам на Каспии.

Как сообщает Report, перспективы сотрудничества в этом направлении обсуждались на встрече директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Джавида Абдуллаева с чрезвычайным и полномочным послом Швеции в Азербайджане Тобиасом Лоренцсоном.

Во встрече также приняли участие представители шведской компании Emtung.

В ходе встречи была представлена ​​информация о потенциале ветроэнергетики на Каспии и на суше, реализованных ВИЭ-проектах в Азербайджане, проектах создания международных коридоров зеленой энергии, обсуждены процессы развития в энергетическом секторе и опыт энергоперехода.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Sweden explore co-op on wind energy projects in Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İsveç Xəzərdə külək enerji layihələrində əməkdaşlığı müzakirə edib

Самое читаемое

СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
ВидеоСМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников
11 декабря 2024 г. 05:51
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
Проректор Университета Кадир Хас: Армянская диаспора препятствует развитию мирного процесса
10 декабря 2024 г. 14:13
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
В Азербайджане объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с сильным ветром
6 декабря 2024 г. 16:59
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
Хакан Фидан: Мы находимся на последнем этапе обеспечения мира между Баку и Ереваном
11 декабря 2024 г. 00:41
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
В Азербайджане завтра ожидаются дожди
6 декабря 2024 г. 12:57
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
Фуат Октай: На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана наблюдается большой прогресс
8 декабря 2024 г. 20:54
В экопарке Зиря будет создан парк Западного Азербайджана
В экопарке "Зиря" будет создан парк Западного Азербайджана
6 декабря 2024 г. 17:17
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
В Баку завтра ожидается облачная и дождливая погода
8 декабря 2024 г. 12:12
Фарид Шафиев: Армения не должна настаивать на сохранении Минской группы ОБСЕ
Фарид Шафиев: Армения не должна настаивать на сохранении Минской группы ОБСЕ
10 декабря 2024 г. 12:10
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
Турция и Азербайджан готовят совместные проекты в Ханкенди
7 декабря 2024 г. 14:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi