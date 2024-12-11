Азербайджан и Швеция обсудили сотрудничество по ветропроектам на Каспии

16:59

Азербайджан и Швеция обсудили вопросы сотрудничества по ветроэнергетическим проектам на Каспии.

Как сообщает Report, перспективы сотрудничества в этом направлении обсуждались на встрече директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Джавида Абдуллаева с чрезвычайным и полномочным послом Швеции в Азербайджане Тобиасом Лоренцсоном.

Во встрече также приняли участие представители шведской компании Emtung.

В ходе встречи была представлена ​​информация о потенциале ветроэнергетики на Каспии и на суше, реализованных ВИЭ-проектах в Азербайджане, проектах создания международных коридоров зеленой энергии, обсуждены процессы развития в энергетическом секторе и опыт энергоперехода.