Азербайджан и Швеция обсудили сотрудничество по ветропроектам на Каспии

Азербайджан и Швеция обсудили вопросы сотрудничества по ветроэнергетическим проектам на Каспии.
Как сообщает Report, перспективы сотрудничества в этом направлении обсуждались на встрече директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Азербайджана Джавида Абдуллаева с чрезвычайным и полномочным послом Швеции в Азербайджане Тобиасом Лоренцсоном.
Во встрече также приняли участие представители шведской компании Emtung.
В ходе встречи была представлена информация о потенциале ветроэнергетики на Каспии и на суше, реализованных ВИЭ-проектах в Азербайджане, проектах создания международных коридоров зеленой энергии, обсуждены процессы развития в энергетическом секторе и опыт энергоперехода.