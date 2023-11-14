Азербайджан и Сербия подпишут важные соглашения о сотрудничестве в сфере энергетики

Азербайджан и Сербия завтра, 15 ноября подпишут два важных соглашения в сфере энергетики

Азербайджан и Сербия завтра, 15 ноября подпишут два важных соглашения в сфере энергетики.

Как сообщает Report, документы будут подписаны по итогам встречи министров энергетики Азербайджана и Сербии Пярвиза Шахбазова и Дубравки Джедович-Ханданович в Баку.

В частности, ожидается подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством горнодобывающей промышленности и энергетики Республики Сербия о содействии сотрудничеству между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Srbijagas, а также соглашения о продаже газа между SOCAR и Srbijagas.

Информацию также подтвердили в Министерстве энергетики Азербайджана.