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Азербайджан и Сербия подпишут важные соглашения о сотрудничестве в сфере энергетики

Азербайджан и Сербия подпишут важные соглашения о сотрудничестве в сфере энергетики Азербайджан и Сербия завтра, 15 ноября подпишут два важных соглашения в сфере энергетики
Энергетика
14 ноября 2023 г. 10:23
Азербайджан и Сербия подпишут важные соглашения о сотрудничестве в сфере энергетики

Азербайджан и Сербия завтра, 15 ноября подпишут два важных соглашения в сфере энергетики.

Как сообщает Report, документы будут подписаны по итогам встречи министров энергетики Азербайджана и Сербии Пярвиза Шахбазова и Дубравки Джедович-Ханданович в Баку.

В частности, ожидается подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством горнодобывающей промышленности и энергетики Республики Сербия о содействии сотрудничеству между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Srbijagas, а также соглашения о продаже газа между SOCAR и Srbijagas.

Информацию также подтвердили в Министерстве энергетики Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Serbia to sign documents in energy field 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Serbiya energetika sahəsində mühüm sənədlər imzalayacaq

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