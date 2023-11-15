Азербайджан и Сербия подписали стратегические документы о сотрудничестве в сфере энергетики

Между Азербайджаном и Сербией подписаны стратегические документы о сотрудничестве в сфере энергетики.

Между Азербайджаном и Сербией подписаны стратегические документы о сотрудничестве в сфере энергетики.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

Документы подписаны по итогам встречи между министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым и министром горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович.

На встрече была подчеркнута важная роль президентов Азербайджана и Сербии в развитии отношений между двумя странами, оценены возможности расширения сотрудничества в области природного газа, электроэнергии. Стороны отметили, что Азербайджан и Сербия придают большое значение сотрудничеству в сфере поставок природного газа.

В рамках встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Министерством горнодобывающей промышленности и энергетики Республики Сербия о содействии сотрудничеству между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Srbijagas, а также соглашения о продаже газа между SOCAR и Srbijagas.

Отметим, что помимо поставок газа Меморандум о взаимопонимании предусматривает изучение возможностей поставок СПГ в Сербию, сотрудничества с SOCAR на газохранилищах и участия компании в операциях по торговле газом, а также в строительстве газовой электростанции.