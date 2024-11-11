О нас

Азербайджан и Сан-Томе и Принсипи обсудили возможности сотрудничества в сфере ВИЭ

Азербайджан и Сан-Томе и Принсипи обсудили возможности сотрудничества в сфере ВИЭ 20:12
Энергетика
11 ноября 2024 г. 20:22
Азербайджан и Сан-Томе и Принсипи обсудили возможности сотрудничества в сфере ВИЭ

Азербайджан и Сан-Томе и Принсипи обсудили возможности взаимодействия в области возобновляемой энергетики (ВИЭ) и координации деятельности в потенциальных сферах сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети "X".

Министр сообщил, что в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) он встретился с министром окружающей среды Сан-Томе и Принсипи Нильдой да Мата.

"На встрече мы обсудили важность экономических инструментов для повышения эффективности климатических действий, возможности сотрудничества между нашими странами в сфере возобновляемой энергетики и координацию деятельности в потенциальных областях", - отметил М.Джаббаров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan explores renewable energy co-op with São Tomé and Príncipe
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan San-Tome və Prinsipi ilə bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

Самое читаемое

В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
В Бишкеке состоялся неформальный ужин глав государств и правительств ОТГ
5 ноября 2024 г. 22:30
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
Euronews представил репортаж о подготовке Азербайджана к COP29
5 ноября 2024 г. 21:36
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден Чингиз Айтматов президенту Азербайджана
Эльдар Айтматов: Для меня большая честь вручить орден "Чингиз Айтматов" президенту Азербайджана
5 ноября 2024 г. 13:53
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
Посольство Бельгии: Представители 198 стран соберутся на COP29 в Баку
9 ноября 2024 г. 12:02
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
Сняты ограничения на работу российских аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский
10 ноября 2024 г. 12:40
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
В воскресенье в Баку ожидаются дожди
9 ноября 2024 г. 12:23
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
5 ноября 2024 г. 12:23
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
В работе Международного аэропорта Гейдар Алиев произойдут временные изменения
7 ноября 2024 г. 10:03
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
В Баку демонстрируется макет кита, привлекающий внимание к проблемам изменения климата
11 ноября 2024 г. 11:37
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Парка Победы и Площади Государственного флага
8 ноября 2024 г. 12:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi