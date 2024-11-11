Азербайджан и Сан-Томе и Принсипи обсудили возможности сотрудничества в сфере ВИЭ

20:12

Азербайджан и Сан-Томе и Принсипи обсудили возможности взаимодействия в области возобновляемой энергетики (ВИЭ) и координации деятельности в потенциальных сферах сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети "X".

Министр сообщил, что в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) он встретился с министром окружающей среды Сан-Томе и Принсипи Нильдой да Мата.

"На встрече мы обсудили важность экономических инструментов для повышения эффективности климатических действий, возможности сотрудничества между нашими странами в сфере возобновляемой энергетики и координацию деятельности в потенциальных областях", - отметил М.Джаббаров.