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Азербайджан и Румыния совместно построят терминалы СПГ на Черном море

Азербайджан и Румыния совместно построят терминалы СПГ на Черном море Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Румынская нефтегазовая компания Romgaz в среду подписали меморандум, который ляжет в основу совместных инвестиций в завод по производству сжиженного газа (СПГ) на побережье Черного моря.
Энергетика
19 октября 2022 г. 16:23
Азербайджан и Румыния совместно построят терминалы СПГ на Черном море

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и Румынская нефтегазовая компания Romgaz в среду подписали меморандум, который ляжет в основу совместных инвестиций в завод по производству сжиженного газа (СПГ) на побережье Черного моря.

Как передает Report, об этом сообщают на румынские СМИ.

«Сегодня состоялась встреча между представителями министерства энергетики Азербайджана и Румынии, двух национальных компаний SOCAR и Romgaz, которые будут принимать непосредственное участие в реализации этого проекта. Данный проект, которого мы ждем с большим интересом, новый как для нас, так и для Азербайджана", - сказал премьер-министр Николае Чукэ.

Что касается инвестиций в Черное море, премьер-министр сказал, что основы были заложены по итогам состоявшейся 1 октября в Софии.

«По итогам двусторонней встречи, которую мы провели 1 октября в Софии с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, мы договорились совместно проанализировать возможность начала совместного проекта по сжижению газа в Черном море, и сегодня команда компании SOCAR из Азербайджана присутствует в Румынии (...).

Реализация начнется с технико-экономического обоснования, совместно финансируемого обеими сторонами. В итоге мы надеемся иметь два терминала с одной стороны и с другой - на западном и восточном берегах Черного моря, чтобы мы могли доставлять газ из Большого Каспийского бассейна в Европу", - сказал Н. Чукэ после встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и министром энергетики Парвизом Шахбазовым.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rumıniya Qara dənizdə birgə LNG terminallar inşa edəcək

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