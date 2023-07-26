Азербайджан и Румыния провели обсуждения по природному газу

Состоялись обсуждения в рамках соглашений по природному газу между Азербайджаном и Румынией.

Состоялись обсуждения в рамках соглашений по природному газу между Азербайджаном и Румынией.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, обсуждения состоялись в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с министром энергетики Румынии Себастьяном Иоаном Бурдужа в Бухаресте.

На встрече была отмечена важность поддержания регулярных отношений между "Ромгазом" и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR). Было подчеркнуто, что деятельность SOCAR в Румынии высоко оценивается, и развитие этой деятельности важно с точки зрения конкурентоспособности рынка и энергетической безопасности.

В ходе встречи был рассмотрен также ряд других вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества в области энергетики.