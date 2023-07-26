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Азербайджан и Румыния провели обсуждения по природному газу

Азербайджан и Румыния провели обсуждения по природному газу Состоялись обсуждения в рамках соглашений по природному газу между Азербайджаном и Румынией.
Энергетика
26 июля 2023 г. 11:33
Азербайджан и Румыния провели обсуждения по природному газу

Состоялись обсуждения в рамках соглашений по природному газу между Азербайджаном и Румынией.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, обсуждения состоялись в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с министром энергетики Румынии Себастьяном Иоаном Бурдужа в Бухаресте.

На встрече была отмечена важность поддержания регулярных отношений между "Ромгазом" и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR). Было подчеркнуто, что деятельность SOCAR в Румынии высоко оценивается, и развитие этой деятельности важно с точки зрения конкурентоспособности рынка и энергетической безопасности.

В ходе встречи был рассмотрен также ряд других вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества в области энергетики.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Romania hold discussions on natural gas supply
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rumıniya təbii qazla bağlı müzakirələr aparıb

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