Азербайджан и Румыния обсудили энергетическое сотрудничество

Министры энергетики Азербайджана и Румынии Парвиз Шахбазов и Вирджил-Даниэль Попеску обсудили вопросы развития сотрудничества.
Как передает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на странице в Twitter.
"Мы обсудили шаги, которые необходимо предпринять в приоритетных областях нашего энергетического сотрудничества с министром энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску и специальным посланником по стратегическим и международным делам Румынии Ана Бирчалл", - говорится в публикации.