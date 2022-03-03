Азербайджан и Румыния обсудили энергетическое сотрудничество

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску обсудили сот сотрудничество.

Министры энергетики Азербайджана и Румынии Парвиз Шахбазов и Вирджил-Даниэль Попеску обсудили вопросы развития сотрудничества.

Как передает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на странице в Twitter.

"Мы обсудили шаги, которые необходимо предпринять в приоритетных областях нашего энергетического сотрудничества с министром энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску и специальным посланником по стратегическим и международным делам Румынии Ана Бирчалл", - говорится в публикации.