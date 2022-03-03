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Азербайджан и Румыния обсудили энергетическое сотрудничество

Азербайджан и Румыния обсудили энергетическое сотрудничество Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску обсудили сот сотрудничество.
Энергетика
3 марта 2022 г. 13:28
Азербайджан и Румыния обсудили энергетическое сотрудничество

Министры энергетики Азербайджана и Румынии Парвиз Шахбазов и Вирджил-Даниэль Попеску обсудили вопросы развития сотрудничества.

Как передает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на странице в Twitter.

"Мы обсудили шаги, которые необходимо предпринять в приоритетных областях нашего энергетического сотрудничества с министром энергетики Румынии Вирджил-Даниэль Попеску и специальным посланником по стратегическим и международным делам Румынии Ана Бирчалл", - говорится в публикации.

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