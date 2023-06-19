Азербайджан и Польша обсудили возможности сотрудничества в сфере энергетики

Были обсуждены возможности сотрудничества Азербайджана и Польши в энергетической сфере.

Обсуждены возможности сотрудничества Азербайджана и Польши в энергетической сфере.

Как сообщили Report в министерстве энергетики, об этом говорилось в ходе встречи министра энергетики Парвиза Шахбазова с председателем правления группы компаний PKN Orlen Даниэлем Обайтеком.

На встрече состоялся обмен мнениями о направлениях деятельности группы компаний PKN Orlen, текущем сотрудничестве с SOCAR по поставкам сырой нефти. PKN Orlen выразила заинтересованность в широком сотрудничестве с Азербайджаном в различных сферах.

В ходе беседы была представлена информация об увеличении поставок газа Азербайджана в Европу, а также о партнерских отношениях с Европейским Союзом по транспортировке “зеленой энергии”, а также о реализуемых проектах в области возобновляемых источников энергии. Была отмечена готовность Азербайджана поддержать развитие связей в энергетической сфере.