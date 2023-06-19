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Азербайджан и Польша обсудили возможности сотрудничества в сфере энергетики

Азербайджан и Польша обсудили возможности сотрудничества в сфере энергетики Были обсуждены возможности сотрудничества Азербайджана и Польши в энергетической сфере.
Энергетика
19 июня 2023 г. 19:00
Азербайджан и Польша обсудили возможности сотрудничества в сфере энергетики

Обсуждены возможности сотрудничества Азербайджана и Польши в энергетической сфере.

Как сообщили Report в министерстве энергетики, об этом говорилось в ходе встречи министра энергетики Парвиза Шахбазова с председателем правления группы компаний PKN Orlen Даниэлем Обайтеком.

На встрече состоялся обмен мнениями о направлениях деятельности группы компаний PKN Orlen, текущем сотрудничестве с SOCAR по поставкам сырой нефти. PKN Orlen выразила заинтересованность в широком сотрудничестве с Азербайджаном в различных сферах.

В ходе беседы была представлена информация об увеличении поставок газа Азербайджана в Европу, а также о партнерских отношениях с Европейским Союзом по транспортировке “зеленой энергии”, а также о реализуемых проектах в области возобновляемых источников энергии. Была отмечена готовность Азербайджана поддержать развитие связей в энергетической сфере.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Polşa enerji sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

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