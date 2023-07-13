Азербайджан и ОПЕК обсудили сотрудничество по энергетическому регулированию

Председатель правления Агентства по регулированию энергетических вопросов (AERA) при Министерстве энергетики Самир Ахундов принял делегацию во главе с генеральным менеджером по инвестициям Международного фонда развития союза стран-экспортеров нефти (ОПЕК)

Председатель правления Агентства по регулированию энергетических вопросов (AERA) при Министерстве энергетики Самир Ахундов принял делегацию во главе с генеральным менеджером по инвестициям Международного фонда развития союза стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Ричардом Эгоби и обсудил с ним сотрудничество в области энергетического регулирования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, на встрече были доведены до внимания проводимые реформы в энергетическом секторе Азербайджана, в частности меры по укреплению законодательной базы. В то же время обсуждалось международное сотрудничество в области энергетического регулирования и энергетические проекты.