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Азербайджан и ОПЕК обсудили сотрудничество по энергетическому регулированию

Азербайджан и ОПЕК обсудили сотрудничество по энергетическому регулированию Председатель правления Агентства по регулированию энергетических вопросов (AERA) при Министерстве энергетики Самир Ахундов принял делегацию во главе с генеральным менеджером по инвестициям Международного фонда развития союза стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
Энергетика
13 июля 2023 г. 17:25
Азербайджан и ОПЕК обсудили сотрудничество по энергетическому регулированию

Председатель правления Агентства по регулированию энергетических вопросов (AERA) при Министерстве энергетики Самир Ахундов принял делегацию во главе с генеральным менеджером по инвестициям Международного фонда развития союза стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Ричардом Эгоби и обсудил с ним сотрудничество в области энергетического регулирования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, на встрече были доведены до внимания проводимые реформы в энергетическом секторе Азербайджана, в частности меры по укреплению законодательной базы. В то же время обсуждалось международное сотрудничество в области энергетического регулирования и энергетические проекты.

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