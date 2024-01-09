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Азербайджан и ОАЭ подписали документы об энергетическом партнерстве

Азербайджан и ОАЭ подписали документы об энергетическом партнерстве Азербайджан и ОАЭ подписали четыре документа об энергетическом сотрудничестве.
Энергетика
9 января 2024 г. 14:51
Азербайджан и ОАЭ подписали документы об энергетическом партнерстве

Азербайджан и ОАЭ подписали четыре документа об энергетическом сотрудничестве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минэнерго.

Соглашения подписаны по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в рамках его визита в Баку.

В частности между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством инвестиций ОАЭ подписан "Меморандум о взаимопонимании относительно инвестиционного сотрудничества между по проектам передачи электроэнергии".

Также подписаны "Рамочный договор о стратегическом сотрудничестве по дальнейшему усилению использования потенциала возобновляемой и чистой энергии Азербайджана, позволяющий операции по экспорту зеленой энергии" и "Календарь мероприятий по реализации на суше в Азербайджане проектов солнечной и ветровой энергии мощностью 1 ГВт".

Кроме того, между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) было достигнуто соглашение о стратегическом сотрудничестве.

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