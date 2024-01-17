Азербайджан и ОАЭ обсудили сотрудничество в рамках COP29

Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы реализации совместных проектов по переходу к устойчивым источникам энергии и сотрудничество в рамках COP29.

Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы реализации совместных проектов по переходу к устойчивым источникам энергии и сотрудничество в рамках COP29.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

Джаббаров отметил, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе провел встречу с министром экономики ОАЭ, сопредседателем совместной межправительственной комиссии Азербайджан-ОАЭ Абдуллой бен Туком Аль-Марри.

"С удовлетворением подчеркнули высокий уровень двусторонних отношений, обсудили актуальные вопросы экономического партнерства, в том числе подготовку к 9-му заседанию Совместной межправкомиссии Азербайджан-ОАЭ, инициативы по увеличению торгового оборота и развитию деловых связей, сотрудничество в рамках COP29, перспективы реализации совместных проектов по переходу к устойчивым источникам энергии", - говорится в публикации.