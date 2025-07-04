Азербайджан и Кыргызстан обсудили возможности сотрудничества в энергетическом секторе

Азербайджан и Кыргызстан обсудили возможности сотрудничества в энергетическом секторе.

Азербайджан и Кыргызстан обсудили возможности сотрудничества в энергетическом секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по регулированию энергетических вопросов Азербайджана.

Обсуждения состоялись на встрече председателя правления организации Самира Ахундова с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с генеральным директором ОАО "Кыргызский энергетический расчетный центр" Бапой Жаныбековым.

В ходе встречи была предоставлена информация об энергетических системах обеих стран. Также были рассмотрены вопросы регулирования частот в энергетических системах, возможности экспорта электроэнергии, автоматизированного контроля баланса энергетической системы и сотрудничества в области возобновляемых источников энергии.