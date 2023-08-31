Азербайджан и компания Total Energies обсудили совместные проекты

Азербайджан и французская компания Total Energies обсудили совместные проекты, реализуемые в области энергетики

Азербайджан и французская компания Total Energies обсудили совместные проекты, реализуемые в области энергетики.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

"Мы провели обмен мнениями с генеральным исполнительным директором компании Total Energies Патриком Пуянне об успешном партнерстве компании с нашей страной, совместных проектах в области энергетики, возможностях сотрудничества в сфере производства возобновляемой энергии", - отметил министр.