Азербайджан и Китай подписали меморандум о взаимопонимании в сфере энергетики

Энергетические ведомства Азербайджана и Китая подписали меморандум о взаимопонимании, нацеленный на развитие сотрудничества и стимулирование инвестиций, в том числе в сфере возобновляемой энергетики.

Энергетические ведомства Азербайджана и Китая подписали меморандум о взаимопонимании, нацеленный на развитие сотрудничества и стимулирование инвестиций, в том числе в сфере возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго Азербайджана, документ был подписан по итогам встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с главой Национальной энергетической администрации Китая Чжаном Цзяньхуа на полях Форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине.

Меморандум в частности нацелен на развитие сотрудничества в электроэнергетической, нефтегазовой, нефтехимической отраслях и сфере возобновляемой энергетики, а также стимулирование инвестиций в энергетические проекты.

Участники встречи отметили, что сотрудничество с китайскими компаниями в области энергетики вступило на новый этап развития благодаря проектам в области “зеленой энергии” и "зеленых технологий". В частности, речь шла об участии компании Dongfang в строительстве солнечной электростанции “Гарадаг” мощностью в 230 МВт, и сотрудничестве с компанией China Gezhouba Group Overseas Investment по проектам в сфере возобновляемых источников энергии.

В ходе встречи были обсуждены перспективы расширения деятельности компании SOCAR Trading на китайском рынке.