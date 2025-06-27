Азербайджан и Китай обсудили участие китайских компаний в создании энергетической инфраструктуры

Азербайджан и Китай обсудили участие китайских компаний в создании энергетической инфраструктуры

Азербайджан и Китай обсудили обеспечение активного участия китайских компаний в создании энергетической инфраструктуры в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Провели продуктивную встречу с председателем Национальной энергетической администрации Китая Ванг Хонгжи по укреплению двустороннего энергетического сотрудничества. Обменялись мнениями об обеспечении активного участия китайских компаний в таких областях, как развитие и производство возобновляемой энергии, поставка оборудования, использование морской ветровой энергии и создание энергетической инфраструктуры, включая интерконнекторы", - говорится в сообщении.