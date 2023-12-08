Азербайджан и Китай обсудили совместную деятельность по ВИЭ

Азербайджан и Китай обсудили совместную деятельность по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).

Азербайджан и Китай обсудили совместную деятельность по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Для ускорения перехода к зеленой энергии в Азербайджане мы расширяем сотрудничество с международными компаниями, имеющими передовой опыт в этой области. С президентом компании China Energy International Group Co., Ltd. Цяо Сюэбинем мы обсудили интеграцию богатых ресурсов нашей страны в области ВИЭ с инновационными решениями, предлагаемыми компанией, а также внедрение технологий хранения энергии, проекты и перспективы совместной деятельности", - говорится в публикации.