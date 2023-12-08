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Азербайджан и Китай обсудили совместную деятельность по ВИЭ

Азербайджан и Китай обсудили совместную деятельность по ВИЭ Азербайджан и Китай обсудили совместную деятельность по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).
Энергетика
8 декабря 2023 г. 12:19
Азербайджан и Китай обсудили совместную деятельность по ВИЭ

Азербайджан и Китай обсудили совместную деятельность по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Для ускорения перехода к зеленой энергии в Азербайджане мы расширяем сотрудничество с международными компаниями, имеющими передовой опыт в этой области. С президентом компании China Energy International Group Co., Ltd. Цяо Сюэбинем мы обсудили интеграцию богатых ресурсов нашей страны в области ВИЭ с инновационными решениями, предлагаемыми компанией, а также внедрение технологий хранения энергии, проекты и перспективы совместной деятельности", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, China mull joint activities on renewable energy ​
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Çin bərpa olunan enerji üzrə birgə fəaliyyəti müzakirə edib

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