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Азербайджан и Китай обсудили развитие сотрудничества в сфере "зеленой энергии"

Азербайджан и Китай обсудили развитие сотрудничества в сфере "зеленой энергии" Азербайджан и Китай провели обсуждения по развитию сотрудничества в сфере возобновляемой энергии и совместной деятельности с китайскими компаниями в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
Энергетика
14 мая 2024 г. 16:43
Азербайджан и Китай обсудили развитие сотрудничества в сфере зеленой энергии

Азербайджан и Китай провели обсуждения по развитию сотрудничества в сфере возобновляемой энергии и совместной деятельности с китайскими компаниями в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, обсуждения проведены на встрече министра Пярвиза Шахбазова с делегацией во главе с председателем компании China Energy Engineering Group Co.Ltd Сун Хайляном, в состав которой также входит председатель правления компании China Energy International Group Co.Ltd Лю Цзэсян.

Была предоставлена ​​информация о проектах, реализуемых компанией China Energy Engineering Group Co. Ltd., и отмечено, что китайские компании заинтересованы в участии в масштабных проектах по реализации огромного потенциала возобновляемой энергетики в Азербайджане.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, China discuss dev’t of green energy cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Çin “yaşıl enerji” əməkdaşlığının inkişafını müzakirə edib

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