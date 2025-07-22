Азербайджан и Кения подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике

Азербайджан и Кения подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике

Министерство энергетики Азербайджана и министерство энергетики и нефти Кении подписали Меморандум о взаимопонимании в области энергетического сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов написал в соцсети X.

Документ охватывает сотрудничество в сферах нефти и газа, включая сжиженный природный газ (LNG), электроэнергетики и возобновляемых источников энергии, а также предусматривает продвижение совместных инвестиций и развитие энергетической инфраструктуры, в частности модернизацию сетей.

Инициатива направлена на расширение географии энергетического сотрудничества Азербайджана и увеличение доступа к новым рынкам.