Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в сфере опыта использования атомной энергии

Азербайджан обсудил с Казахстаном сотрудничество в сфере опыта использования атомной энергии.

Азербайджан обсудил с Казахстаном сотрудничество в сфере опыта использования атомной энергии.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым в рамках визита в Италию.

"В Италии у нас состоялась плодотворная встреча с министром энергетики Казахстана Алмассадамом Саткалиевым, на которой мы обсудили реализацию проекта "Зеленого энергетического коридора Центральная Азия-Азербайджан", подписание соглашения о трехстороннем стратегическом партнерстве в области зеленой энергетики, а также мероприятия, которые необходимо предпринять в рамках COP, и сотрудничество в сфере опыта использования ядерной энергетии", - написал министр на своей странице в соцсети "Х".