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Азербайджан и Израиль обсудили проекты зеленой энергии

Азербайджан и Израиль обсудили проекты зеленой энергии Азербайджан и Израиль обсудили проекты в области "зеленой энергии".
Энергетика
16 июля 2024 г. 13:10
Азербайджан и Израиль обсудили проекты зеленой энергии

Азербайджан и Израиль обсудили проекты в области "зеленой энергии".

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в социальной сети "X".

Он отметил, что на встрече с министром регионального сотрудничества Израиля Давидом Амсалемом были обсуждены развивающееся сотрудничество в углеводородном секторе, реализуемые в Азербайджане проекты в области производства и экспорта возобновляемой энергии, а также перспективы укрепления двусторонних энергетических связей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İsrail “yaşıl enerji” layihələrini müzakirə edib

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