Азербайджан и Израиль обсудили проекты зеленой энергии

Азербайджан и Израиль обсудили проекты в области "зеленой энергии".

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в социальной сети "X".

Он отметил, что на встрече с министром регионального сотрудничества Израиля Давидом Амсалемом были обсуждены развивающееся сотрудничество в углеводородном секторе, реализуемые в Азербайджане проекты в области производства и экспорта возобновляемой энергии, а также перспективы укрепления двусторонних энергетических связей.