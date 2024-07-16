Азербайджан и Израиль обсудили проекты зеленой энергии

Азербайджан и Израиль обсудили проекты в области "зеленой энергии".
Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в социальной сети "X".
Он отметил, что на встрече с министром регионального сотрудничества Израиля Давидом Амсалемом были обсуждены развивающееся сотрудничество в углеводородном секторе, реализуемые в Азербайджане проекты в области производства и экспорта возобновляемой энергии, а также перспективы укрепления двусторонних энергетических связей.
At the meeting with the Israeli Regional Cooperation Minister David Amsalem (@dudiamsalem), we discussed our prosperous cooperation in the hydrocarbon industry, projects implemented on production and exporting directions in the field of #RenewableEnergy in our country and… pic.twitter.com/FUeoLBhwVy