Азербайджан и Италия обсудили создание электрозарядной инфраструктуры

Азербайджан и Италия обсудили перспективы сотрудничества по увеличению поставок природного газа и созданию электрозарядной инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в соцсети "X".

Обсуждения проходили на встрече П.Шахбазова с министром окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратином.

Шахбазов отметил, что Азербайджан является вторым основным поставщиком газа в Италию.

На встрече также состоялись обсуждения в связи с проведением заседания межправительственной комиссии.